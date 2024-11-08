أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً بلدة الغندورية، الحنية والقليلة وسهل دير قانون وطيرحرفا والناقورة، وأطراف فرون وبحسب المراسل، يقوم الآن فريق تابع لمركز الرسالة للدفاع المدني-صريفا برفع الأنقاض بعد غارة على بلدة الغندورية وانتشال الشهداء.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على الغندورية والحنية والقليلة وسهل دير قانون وطيرحرفا والناقورة وأطراف فرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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