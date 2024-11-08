إصابة 6 سوريين في القصف الإسرائيلي لمحيط برك رأس العين وسهل القليلة

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، نقلا عن رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة وسام غزال، بأن "القصف الاسرائيلي الذي طاول محيط برك رأس العين وسهل القليلة جنوبي صور أدى، إلى إصابة 6 سوريين إصابتهم طفيفة".

واشارت الى انها "المرة الاولى التي تتعرض فيه المنطقة للقصف بالقذائف الثقيلة من عيار 155 ملم".