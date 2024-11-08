جوناثان باول مستشارا للأمن القومي البريطاني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر تعيين جوناثان باول مستشارا جديدا للأمن القومي.

وقال تقرير إن السيد باول الذي كان في السابق رئيسا لهيئة موظفي رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير، هو من تفاوض على الاتفاق الأخير لتسليم السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس،

وسيخلف باول، السير تيم بارو، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي منذ سبتمبر 2022.

وقال السير كير ستارمر: "كرس جوناثان حياته المهنية لحماية مصالح البلاد، حيث خدم لمدة سبعة عشر عامًا كدبلوماسي في وزارة الخارجية وعشر سنوات كرئيس للأركان في داونينغ ستريت، ويسعدني تعيينه في هذا الدور المهم".

وأضاف: "إلى جانب خبرته في المساعدة في التفاوض على اتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة) والعمل على بعض أكثر النزاعات تعقيدًا في العالم، فهو مؤهل بشكل فريد لتقديم المشورة للحكومة بشأن معالجة التحديات المقبلة والتواصل مع نظرائه في جميع أنحاء العالم لحماية وتعزيز مصالح المملكة المتحدة".

كما شكر رئيس الوزراء السير تيم "على خدمته والدعم والمشورة التي قدمها لي".

ومن جهته، قال السيد باول إنه "يشرف" تعيينه في هذا المنصب، مضيفًا: "هذا دور مهم للغاية في وقت حيث الأمن القومي والعلاقات الدولية والسياسات المحلية مترابطة للغاية".