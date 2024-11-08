شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب" يضع مشكلات الإسكان الاجتماعى والتعاونى على مائدة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن أبرز الملفات التي طرحها علي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال لقائه ، برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، جاء أبرزها ملف مشكلات ملف الإسكان الاجتماعي والتعاوني بمحافظة بورسعيد.

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، اليوم الجمعة ، إنه تقدم بطلب خلال كلمته في الاجتماع ، بطلب لرئيس الوزراء لزيارة محافظة بورسعيد والالتقاء بالنواب بحضور وزير المجالس النيابية، ووزير الاسكان والنائب د عبد الهادي القصبي زعيم الاغلبية ومحافظ بورسعيد لحل مشكلة الإسكان التي تمس كل أسرة بالمحافظة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن نواب بورسعيد عرضوا علي رئيس الوزراء مشكلة الإسكان في المحافظة الباسلة من قبل في الفصل التشريعي الأول وقت أن كان المهندس مصطفي مدبولي وزيرا للإسكان، لافتا إلي أن ملف الإسكان من أهم الملفات التي تشغل المواطن البورسعيدي.

وأكد النائب محمود حسين ، أن المهندس مصطفي مدبولي وعد بزيارة في القريب العاجل لمحافظة بورسعيد، من أجل الوصول إلى حل لتلك الإشكالية، أسوة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بمحافظة السويس والتي كان لها عظيم الأثر علي المواطنين بالمحافظة.

وأشاد رئيس لجنة الشباب ، بحرص رئيس الوزراء علي مقابلة نواب البرلمان والاستماع لوجهة نظرهم في مختلف القضايا ، وكذلك الاستماع لمطالب المتعلقة بمشاكل المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية، مقترحا ⁠تكرار هذا اللقاء بهذا التمثيل في كل محافظة من محافظات مصر ، للمساهمة في حل مشكلات تهم قطاع كبير في كل المحافظة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين .