وسط إعتداءات أمستردام.. زعيم اليمين المتطرف يصف هولندا بـ"غزة أوروبا"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أمستردام: أعلن زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز، الذي يُعدّ حزبه عضواً في الحكومة الهولندية، على منصة إكس، أن البلاد أصبحت "غزة أوروبا"، في أعقاب الهجوم على الإسرائيليين الذين يزورون أمستردام لحضور مباراة كرة قدم لفريق "مكابي تل أبيب".

كتب فيلدرز: "مذبحة في شوارع أمستردام"، مضيفاً أن هناك أشخاصاً يحملون أعلام فلسطين "يطاردون اليهود. لن أقبل ذلك... أبداً".

وتابع أن السلطات المعنية "ستتحمل المسؤولية عن فشلها في حماية المواطنين الإسرائيليين".

واندلعت اشتباكات خلال الليل، في وسط العاصمة الهولندية، عقب مباراة كرة قدم بين ناديَي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب، فاز بها النادي الهولندي بنتيجة 5 أهداف نظيفة.

وأوردت قناة محلية: "هناك عدد كبير من مركبات الوحدة المتنقلة، وقد تم استدعاء تعزيزات".

وبثت القناة مشاهد تظهر الشرطة وهي ترافق مشجعين إسرائيليين إلى الفندق الذي ينزلون فيه.

وأشارت السفارة الإسرائيلية في واشنطن إلى أن المئات من المشجعين تعرضوا "لمكمن، وتمّ الاعتداء عليهم في أمستردام هذا المساء (الخميس) أثناء مغادرتهم الملعب عقب مباراة".