شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة خطوة مهمة لحماية الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بانضمام مصر إلى الخطاب الموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي قد تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكد "عابد"، أن هذا الموقف يعكس التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحا أن الخطاب يُعد خطوة هامة نحو حماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، خاصة في قطاع غزة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن هذا التحرك يأتي ضمن جهود مصر المستمرة لوقف إطلاق النار على غزة، حيث لعبت الدولة المصرية دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، مما أسفر عن التوصل إلى هدنات سابقة ساهمت في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس نقل النواب، أن مصربقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُولي القضية الفلسطينية أهمية قصوى في سياستها الخارجية، وأن دورها التاريخي كوسيط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعزز من مكانتها كداعم رئيسي للسلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن جهود مصر لا تقتصر على الوساطة الدبلوماسية فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، حيث تعمل مصر على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر لتخفيف الحصار عن القطاع.

وطالب رئيس نقل النواب، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لوقف تصدير الأسلحة التي تُستخدم ضد الفلسطينيين، ووقف التصعيد العسكري، مؤكدًا أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.