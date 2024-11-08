أفادت مراسل "النشرة" في الجنوب بأن البعثة الدولية للصليب الأحمر تستعد بالتعاون مع "اليونيفيل" والصليب الأحمر اللبناني، لاستكمال مهمه بانتشال ما تبقى من جثامين الشهداء الذين سقطوا في مجزرة وطى الخيام.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قافلة من البعثة الدولية للصليب الأحمر واليونيفيل تستعد للانطلاق إلى الخيام لاستكمال انتشال جثامين الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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