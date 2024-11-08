"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا مرّتَين هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الجمعة 8-11-2024 ، هدفاً عسكرياً في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت استمرار "عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي بيان آخر، كشفت أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الجمعة 8-11-2024 ، هدفاً عسكرياً في شمال الاراضي المحتلة للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر".