"معاريف": حادثة أمستردام خطيرة ومن المحتمل أن تكون إيران هي التي تقف وراء هذه الأفعال

أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى أن "أحداث 7 تشرين الثاني في أمستردام هي أحداث خطيرة"، لافتة إلى أن "مسؤولية الأحداث تقع على عاتق الحكومة الهولندية والشرطة الهولندية التي لم تمنع الأحداث".

وذكرت الصحيفة، أن "من المحتمل أن تكون الجهة التي تقف وراء هذه الأفعال هي إيران، حيث لديها الدافع، بالرغم من عدم العثور على الدليل القاطع الذي يربطها مباشرة بالحادثة"، لافتةً إلى أن "الخطأ الجسيم في هذه القصة يقع على عاتق الموساد والشاباك الإسرائيلي".

واعتبرت أنه "يجب على رئيس الموساد ديدي برنيع ورئيس الشاباك رونان بار تقديم توضيحات للجمهور الإسرائيلي هذا الصباح"، سائلة "لماذا فشلنا مرة أخرى في الدفاع؟ كيف نتخلى مرة أخرى عن المواطنين الإسرائيليين؟"

وأضافت "من الواضح هذا الصباح أن إسرائيل قد تكون جيدة في الهجوم، لكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع، فنحن بعيدون جدًا عن الكمال".