إعلام إسرائيلي: الإتصال لا يزال مفقودا مع 7 إسرائيليين في أمستردام وتقديرات بإصابة ما بين 10 إلى 20 إسرائيليا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الإتصال لا يزال مفقودا مع 7 إسرائيليين في أمستردام وتقديرات بإصابة ما بين 10 إلى 20 إسرائيليا"، وفق ما نفلت قناة سكاي نيوز عربية.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية أمستردام بعد أعمال عنف خلال الليل"، وذلك بعد هجمات تعرض لها إسرائيليون بعد مبارة كرة قدم، في حين يشار الى أن مشجعين إسرائيليين قاموا باستفزازات ونزع أعلام فلسطينية في المدينة قبل المباراة.

في وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر أمني، بأن "مسؤولي الأمن في هولندا لم يوافقوا بعد على هبوط طائرة القوات الجوية الإسرائيلية في أمستردام، وبالتالي لم تغادر أي طائرة إنقاذ بعد".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نعمل على تنفيذ مهمة إجلاء فورية لمواطنينا في أمستردام بالتنسيق مع الحكومة الهولندية".

وقال إن "بعثة ستصل أمستردام بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".