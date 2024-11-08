قائد الحرس الثوري الإيراني: المواجهة مع الكيان الصهيوني تتركز ظاهريا بغزة ولبنان لكن امتدادها السياسي دولي

اشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الى ان "العدو دخل المواجهة بكل قدراته وطاقاته ونحن نواجهه بجزء من قدراتنا"، معتبرا ان "المواجهة مع الكيان الصهيوني تتركز ظاهريا بغزة ولبنان لكن امتدادها السياسي دولي".
ورأى سلامي، أن "إنجاز أميركا خلال عام من طوفان الأقصى هو تدمير صورتها السياسية عالميا".
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