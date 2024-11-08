إصابة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال فلسطينية بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

أصيبت فلسطينية بجروح مساء الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها قدمت الإسعاف لامرأة مصابة بجروح في الوجه والأيدي نتيجة تطاير زجاج مركبتها بعد إطلاق قوات الاحتلال قنبلة صوت تجاهها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء أمس بلدة الخضر، وتمركزت في مناطق “دار محمود” و”البوابة”، ومحيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

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