قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين من مخيم شعفاط وبلدة عناتا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس أربعة فلسطينيين من مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس، وأطلقت قنابل الغاز السام بصورة عشوائية، قبل أن تعتقل الشاب عمر الغفاري، وشابا آخر لم تعرف هويته بعد، كما اعتقلت شابة من عائلة غيث من بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الشاب مالك شيحة من بلدة عناتا عند حاجز حزما العسكري شرق القدس المحتلة.

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