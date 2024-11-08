«الخارجية الأميركية» : بلينكن سيعمل لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في المدة المتبقية من ولايته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وأكد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين أننا “سنواصل العمل حتى إنهاء الحرب في غزة وإنهاء الحرب في لبنان، وايصال المساعدات الانسانية (إلى غزة). من واجبنا المضي في هذه السياسات حتى ظهر يوم 20 كانون الثاني حين يتولى الرئيس المنتخب مهماته”.

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