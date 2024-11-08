أعرب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، عن إدانته للهجوم على مشجعين إسرائيليين بعد مباراة لكرة القدم في أمستردام، ووصف الأمر بأنه "غير مقبولة".
وأصر شوف على أن جميع المسؤولين عن الأمر يجب أن يواجهوا المحاكمة على أفعالهم.
وأشار شوف إلى أنه كان على اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمناقشة الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء هولندا دان الهجوم على إسرائيليين في أمستردام: تواصلت مع نتانياهو لمناقشة الحادثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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