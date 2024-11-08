رئيس وزراء هولندا دان الهجوم على إسرائيليين في أمستردام: تواصلت مع نتانياهو لمناقشة الحادثة

أعرب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، عن إدانته للهجوم على مشجعين إسرائيليين بعد مباراة لكرة القدم في أمستردام، ووصف الأمر بأنه "غير مقبولة".

وأصر شوف على أن جميع المسؤولين عن الأمر يجب أن يواجهوا المحاكمة على أفعالهم.

وأشار شوف إلى أنه كان على اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمناقشة الحادثة.