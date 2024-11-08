إعلام إسرائيلي: غدعون ساعر يطالب نظيره الهولندي بتأمين وصول إسرائيليين في أمستردام إلى المطار

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر يطالب نظيره الهولندي بتأمين وصول مواطنين إسرائيليين في أمستردام إلى المطار"، في حين يشار إلى أن المشجعين الإسرائيليين قاموا باستفزازات وتمزيق أعلام فلسطينية في شوارع المدينة قبل الحادثة.

وقالت شرطة أمستردام، "إننا نشرنا قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مشجعين لفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وارتكاب الجيش الإسرائيلي المجازر بحق المدنيين، ووسط حالة من الغضب الشعبي في العالم الذي يشهد احتجاجات شبه يومية في العديد من البلدان ضد إسرائيل.