شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل حددها القانون للتحالف الوطنى لتحقيق أهدافه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 171 لسنة 2023 أهداف للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وطرق تنفيذ تلك الأهداف.

ونصت المادة 4 من ذات القانون في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:



1-إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

2-دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

3--تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

4-عقد المؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

5-إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.



ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي و تنميـة المجتمـع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية والعمل على الارتقاء بشخصية الفـرد بحـسبانه القاعـدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خـلال النفاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.

