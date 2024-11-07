رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أكد أنّه لن يستقيل: الانتخابات لن يكون لها تأثير بالمدى القريب على قراراتنا

أكّد رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول خلال مؤتمر صحافي، أنّه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته في 2026 حتى وإن طلب منه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ذلك، علما بأنّ ترامب انتقد مرارا القرارات النقدية للمؤسسة.
وردّا على سؤال عمّا إذا كان سيغادر منصبه قبل أوانه إن طلب منه ترامب ذلك اكتفى باول بالإجابة "كلا"، قبل أن يجيب بـ"كلا" ثانية على سؤال عمّا إذا كان يظنّ أنّه ملزم قانونا بالرحيل إذا ما طلب منه ترامب تقديم استقالته.
وقال: "في المدى القريب، لن يكون للانتخابات تأثير على قراراتنا، فنحن لا نعرف ما هو الجدول الزمني للإصلاحات المقبلة أو نوعها، وبالتالي لا نعرف ما الذي ستكون عليه آثارها على الاقتصاد. نحن لا نخمّن، لا نتكهّن، لا نفترض".
وفي وقت سابق، خفّض الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50% و4.75%، في قرار يأتي غداة فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
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