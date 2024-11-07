لابيد: نتانياهو ليس مؤهلًا لقيادة إسرائيل في الوضع الحالي

أشار رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى أن "استبدال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت هو لتمرير قانون التملّص من الخدمة العسكرية للحريديم".

وقال، في مقابلة عبر القناة 12 الإسرائيلية، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليس مؤهلاً لقيادة إسرائيل في الوضع الحالي".

وأضاف "طالما لم يقل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لن يمرر قانون التملّص من الخدمة العسكرية فإنه ليس وزير أمن بل دمية بيد نتانياهو".