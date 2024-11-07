حزب الله: أوقعنا قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه يارون بين قتيل وجريح

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وبعد رصد لتحركات جنود جيش العدو الإسرائيلي، كَمَنَ مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الخميس 07-11-2024 لقوة مشاة حاولت التقدم باتجاه بلدة يارون، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.