جعجع: أقبل بجلسة لانتخاب الرئيس لا تشارك فيها الطائفة الشيعية وما يجري اليوم هو تمامًا ما خطط له الإسرائيلي

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في حديث لقناة إل بي سي، أنه يقبل بجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تشارك فيها الطائفة الشيعية والدستور يجيز ذلك والميثاق الوطني أيضاً، فإذا رفض الموارنة على سبيل المثال أمراً فهل يُعطَّل البلد على أثره؟".

ورأى أن "رفض نبيه برّي عقد جلسات من دون مشاركة "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" يعود لعدم رغبته بعقد جلسة، وفي حال اعتمد هذا المبدأ فهو مبدأ خاطئ أدى إلى التعطيل منذ 40 سنة إلى اليوم".

وأضاف جعجع "الحل إما بتعديل الدستور بالنظر إلى الممارسات التي تتم الآن لتأسيس دستور جديد أو البقاء على الحالي الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية وبالتالي من غير المقبول المطالبة بالتوافق قبل الانتخابات".

وتعليقا على مجريات العدوان الإسرائيلي على لبنان، اعتبر جعجع أنه "أمامنا نحو 3 إلى 4 أشهر لبلورة الأمور وأتوقع استمرار المعارك في هذه المرحلة لا بل تفاقمها أكثر من السابق، فطرفا النزاع يعتبران أنهما أمام فرصة لتعزيز مواقفهما قبل التوصّل إلى واقع يفرض محدودية في التحرك".

ورأى أنه "منذ انطلاق جبهة الإسناد كانت حسابات "حزب الله" خاطئة في مجملها والنتيجة اليوم أثبتت ذلك ومع الأسف يستمر الحزب بالمنطق نفسه، فخطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الأخير خير دليل على ذلك،ولكن في الواقع إن ما يجري اليوم هو تماماً ما خطط له الإسرائيلي".

واعتبر جعحع أن "منذ شهر احتلّ الإسرائيليون 200 كيلومتر مربع تقريباً بينما تطلّب احتلال غزة ومساحتها 360 كلم مدة من 8 الى 9 اشهر ما يعني انهم "مسبّقين كتير بلبنان" خلاف ما يسوّقه الحزب في هذا الاطار".