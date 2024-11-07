شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يزور منطقة تيدا بالمنطقة الاقتصادية بالسويس لتعزيز علاقات مصر والصين والان مع تفاصيل الخبر

شارك حزب المصريين الأحرار بدعوة رسمية من السفارة الصينية بالقاهرة في زيارة إلى منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تم إنشاؤها قبل حوالي 16 عامًا.

ترأس الوفد اللواء أشرف هلال، مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، وضم محمد عبد العليم، عضو الهيئة العليا للحزب.

حضر الزيارة المستشارة السياسية للسفارة الصينية، وانغ تسيجوان، والوزيرة المشرفة على التبادل الحزبي، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الصينية، بالإضافة إلى تشاو هوي، المدير التنفيذي للمنطقة.

شملت الزيارة جولة في المعرض الذي يستعرض مراحل بناء وتطور منطقة تيدا، تلاها اجتماع مع مسؤولي الإدارة في المنطقة. كما تفقد الوفد مصنع "جوشي" لإنتاج الألياف الضوئية، ومنشأة شركة "ميديا" لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث عقدوا لقاءات مباشرة مع القائمين على الشركات من الجانب الصيني، إضافة إلى ممثلي العمال المصريين.

وفي تعليقها على الزيارة، أكدت وانغ تسيجوان أن القسم التجاري في السفارة الصينية يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون التجاري بين مصر والصين، مشيرة إلى أن السفارة تهتم بتوجيه الشركات الصينية للتعاون مع نظيراتها المصرية في المشاريع الكبرى.



وأضافت أن عام 2024 يمثل الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تم تعزيزها في قمة البريكس، حيث شدد الرئيسان المصري والصيني على أهمية التعاون المستقبلي في جميع المجالات.

وأوضحت أن الصين تسعى لتعزيز النهضة والتحديث من خلال النموذج الصيني، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكدت أن منطقة "تيدا" تعد مثالًا ناجحًا للتعاون بين مصر والصين، حيث أسهمت في توفير التكنولوجيا والعملات الأجنبية في إطار استراتيجية توطين الصناعة في مصر.

وفي ختام الزيارة، أكد وفد الحزب أن منطقة تيدا تعد منصة استراتيجية هامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تمتد على مساحة إجمالية قدرها 7.34 كيلومترًا مربعًا، مقسمة إلى منطقتين رئيسيتين، ما يجعلها نموذجًا للمستقبل في تعزيز الروابط بين مصر والصين.





زيارة وفد الحزب للمنطقة