الصحة: 3102 شهيدا و13819 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 52 شهيدا و161 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاربعاء 6 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 52 شهيدا و 161 جريحا".

وذكرت المركز، أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس بلغت 3102 شهيدا و 13819 جريحا".