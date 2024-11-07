أكدت محكمة التمييز الفرنسية بشكل قاطع، مصادرة ممتلكات في باريس يشتبه في أنها استحوذت عليها بطريقة احتيالية عائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي.

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: مصادرة عقارات في باريس تابعة لعائلة رياض سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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