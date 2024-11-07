وزارة الصحة: تخصيص 7 مليار ليرة استثنائيا لدعم "مستشفى المحبة" في دير الاحمر لتوفير الخدمات الإستشفائية للمواطنين

بشرى سارّة لأهالي دير الأحمر، وزارة الصحة العامة تخصص سقفًا ماليًا استثنائيًا لدعم مستشفى المحبة لتوفير الخدمات الإستشفائية للمواطنين

خصصت وزارة الصحة العامة لمستشفى المحبة في دير الأحمر، التابع لأبرشية دير الأحمر المارونية، سقفًا ماليًا استثنائيًا بقيمة 7 مليار ليرة لبنانية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول، وذلك لتوسيع نطاق الخدمات الصحية فيه.

وقد تم توقيع عقد بين الوزارة والمستشفى لتوسيع مروحة الخدمات المقدمة، بعد أن كانت تقتصر على خدمات طبية محدودة. وتشمل الخدمات الجديدة الاستشفاء، الولادة، والجراحة، مما سيساهم في تلبية الاحتياجات الصحية لسكان المنطقة والمواطنين النازحين إليها.

وبحسب بيان الوزارة، ابتداءً من عام 2025، سيدخل مستشفى المحبة في دير الأحمر ضمن قائمة المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة، وسيتم تخصيص سقف مالي سنوي له.