تجتمع لجنة اليونسكو في 18 تشرين الثاني لمناقشة "تعزيز الحماية الموقتة" للمواقع الأثرية اللبنانية المهددة بحملة القصف الإسرائيلي على لبنان، وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وقالت المنظمة لوكالة فرانس برس "بناء على طلب السلطات اللبنانية، تعقد في 18 تشرين الثاني جلسة طارئة للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال اندلاع نزاع مسلح"، في مقر المنظمة في باريس، لافتة الى أن الاجتماع سينظر في أمر 34 موقعا ثقافيا.
وكان أكثر من مئة نائب لبناني طالبوا الخميس بحماية المواقع التاريخية في البلاد، وخصوصا مدينتي بعلبك وصور الأثريتين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لليونسكو في 18 تشرين الثاني لمناقشة "تعزيز حماية" المواقع الأثرية اللبنانية من القصف الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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