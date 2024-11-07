شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يستكملون مشاركتهم فى جلسات المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

أستكمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشاركتهم في جلسات المنتدى الحضري العالمي الذي يقام في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت شعار «كل شئ يبدأ محليا»، كمتحدثين أو مشاركين بالجلسات المختلفة.

وشارك د.حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء التنسيقية، كمتحدث في الجلسة الخاصة بتجربة برنامج التنمية المحلية الممول جزئيًا من البنك الدولي في محافظة قنا، والتي شهدت مناقشة أبرز المشروعات التى تم تنفيذها في مجال البنية التحتية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات ودعم التكتلات الاقتصادية داخل المحافظة، بالإضافة إلى الممارسات التي يمكن تعميمها من خلال خبرة محافظة قنا في مجال التخطيط المحلى التشاركى وجلسات التشاور مع المواطنين.

كما شارك بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، كمتحدث في جلسة "رفاهية الإنسان في العصر الرقمي - تجربة محافظة بني سويف".

فيما شارك أعضاء التنسيقية في فعاليات جلسات المنتدى على مدار أيامه الأربعة، بداية من جلسة الافتتاح.