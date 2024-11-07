شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية يشارك باحتفال مكتب الدفاع بالسفارة المصرية فى بروكسل والان مع تفاصيل الخبر

شارك النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفال الذي أقامه مكتب الدفاع بالسفارة المصرية في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، بمناسبة مرور 51 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة وذلك بحضور لفيف من القيادات العسكرية بحلف الناتو وحلف شمال الأطلنطي ووزارة الدفاع البلجيكية وعدد من أعضاء الجالية المصرية.

تأتي مشاركة النائب محمود القط في الاحتفال، بناءً على دعوة من العميد طارق صلاح، الملحق العسكري المصري في بلجيكا، وبحضور السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في بلجيكا ولكسمبورج والاتحاد الأوروبي والناتو.

وعلى هامش الاحتفال، التقى النائب محمود القط بعدد من رموز الجالية المصرية في بلجيكا، وتم مناقشة التحديات التي تواجه دول العالم أجمع ومنها مصر، وعبر أعضاء الجالية عن دعمهم الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقوفهم خلف مصر في جميع المحافل الدولية.

وفي سياق متصل، زار النائب محمود القط، مقر البرلمان الأوروبي واطلع على الجلسات العامة وكيفية إدارتها.