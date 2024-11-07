شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: البنية التحتية مهدت الطريق للجمهورية الجديدة.. وحياة كريمة مشروع القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قطعت خطوات جبارة لإنجازات عدد من المشروعات الضخمة، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، التى مهدت الطريق لإنجاز مشروعات ضخمة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب المبادة الرئاسية حياة كريمة، والتى تعتبر "مشروع القرن الحقيقى "، مع استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطنى للجميع، وسط محيط إقليمى مضطرب، وتحديات دولية معقدة.

وقال عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فى بيان له، إن صمود الدولة المصرية فى هذا المحيط المضطرب وتجاوزها مجموعة من المشكلات والتحديات الصعبة، يؤكد قدرات القيادة السياسية وحكمتها الشديدة، ورؤيتها الثاقبة نحو العبور بالوطن لبر الأمان، فمع كل التوترات والتعقيدات العالمية نجحت الدولة المصرية فى تطوير بنية تحتية بشكل غير مسبوق، وأهمها إنشاء شبكة ضخمة من الطرق الجديدة بلغت أكثر من 7 آلاف كيلو متر، ساهمت فى سهولة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة، وعزز من رغبة القطاع الخاص فى الإقبال على الفرص الاستثمارية المطروحة بالشراكة مع الدولة، كما ساهمت فى توقيع مصر أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخها وهى صفقة تطوير رأس الحكمة بالشراكة مع شركات إماراتية، وصولًا لإعلان مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية اتفاقيات تعاون مع أول مجموعة من الشركاء والمستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة فى شمال غرب القاهرة على البحر المتوسط، مطلع الشهر الماضى بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي.

كما أشار إلى نجاح الحكومة خلال السنوات الأخيرة، فى تنمية المناطق المهمشة، والقضاء على المناطق العشوائية واستحداث مدن جديدة من الجيل الرابع لأول مرة فى تاريخ مصر،معقبًا :" كنا فين وبقينا فين، ما حدث هو إنجاز بكل المقاييس".

وأشاد بالمشروع الوطنى، حياة كريمة، والذى حقق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهم فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقرا، وساهم فى الارتقاء بمستوى معيشة الفرد المصرى فى كافة الجوانب، من تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه، والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات، ودعم الأسر ماديا واجتماعيا.