شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسين هريدى: نتوقع تغيرات فى الاتجاهات الاستراتيجية الأمريكية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحروب والأزمات الخارجية من أهم الملفات المنتظرة على مكتب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الفريق الانتقالي سيبدأ الإعداد من الآن لإنهاء هذه الحروب سواء حرب أوكرانيا أو الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، أن انتخاب ترامب هو إشارة لكل الأطراف المتحاربة التي تعتمد على السلاح الأمريكي والغربي أن تعيد حساباتها وبالنسبة لإسرائيل لها حسابات خاصة نظرا للعلاقات الخاصة بين البلدين وعلاقات ترامب ونتنياهو، مشددا على تأثير كبار الممولين اليهود لحملة ترامب الانتخابية وربطوا إسهاماتهم في تمويل الحملة للمواقف التى سيتخذها ترامب في التعامل مع إسرائيل.

وأضاف السفير حسين هريدي، أن المنطقة مقبلة على تغيرات كثيرة والعالم مقبل على تغيرات والكل يتوقع تغيرات في الاتجاهات الاستراتيجية الأمريكية خلال العام المقبل، متمنيا أن تكون التغيرات في صالح وقف الحرب.