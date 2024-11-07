شكرا لقرائتكم خبر عن جهود متواصلة للتحالف الوطنى لرفع الوعى لدى المواطنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات التى انتشرت فى كل محافظات مصر وتنوعت بشكل يضمن حياة كريمة للمواطنين.

ويلعب التحالف الوطني للعمل الأهلى دورا هاما فى رفع الوعى لدى المواطنين وذلك من خلال المكتبات المتنقلة لتنفيذ الأنشطة الثقافية المكونة من جلسات حكى ومسرح عرائس وجلسات ألعاب تعليمية وجلسات قراءة حرة، يأتي ذلك ضمن حملة أيد واحدة، كنشاط اجتماعى.

والهدف من المشروع نشر الوعي والثقافة، من الدلتا للصعيد، وذلك بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات فى محافظات وقرى مختلفة لرفع الوعى على كافة المستويات سواء الاجتماعى أو الصحى.

كما حرص التحالف الوطني على تكثيف جهوده وفقا لإحصائيات دقيقة أعدها التحالف الوطني للوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الخدمات والدعم المطلوب، خاصة بعد أن اجتمعت مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة ليتعاونوا على تقديم الدعم للأكثر احتياجا ليشمل كافة المحافظات والأسر الأولى بالرعاية بشكل منظم ودقيق.