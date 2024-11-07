"الريجي" اعلنت عن سلفة بقيمة 2,5 دولار لكل كيلوغرام تبغ لمزارعي البقاع

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنها ستبدا الاثنين المقبل تسليم مزارعي التبغ في البقاع الذين صرّحوا عن محصولهم لموسم 2024 سلفة بقيمة دولارين ونصف دولار عن كل كيلوغرام.
واشارت "الريجي" في بيان، الى انه "في إطار مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها مزارعو التبغ في البقاع، تُعلن إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن استعدادها لدفع 2,5 دولار ( دولارين ونصف دولار ) عن كل كيلوغرام من التبغ كسلفة للمزارعين الذين صرحوا بالزراعة لمحصولهم لموسم 2024".
واضاف البيان أن دفع هذه السلفة سيتم "في ثكنة الجيش اللبناني في أبلح ابتداءً من يوم الاثنين 11 تشرين الثاني ولغاية 15 كانون الأول 2024 ضمنا" .
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