الحوثي: لا ترامب ولا بايدن ولا أي مجرم في العالم سيتمكن من أن يثنينا عن موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني

أكد زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي أن "عملياتنا مستمرة في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني وكذلك بالعمليات إلى عمق فلسطين المحتلة"، مضيفا "قرارنا مستمر في التعامل مع عمليات التمويه الإسرائيلية في نقل الملكية للسفن المرتبطة به كما جاء في إعلان الجيش اليمني".

وقال في كلمة متلفزة نقلتها قناة المسيرة، إنه "لدينا في اليمن تجربة مع (الرئيس الأميركي المنتخب) دونالد ترامب وكذلك المنطقة بكلها، والنتيجة أنه لم يحسم الجبهات في اليمن ولم ينجح في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران".

وشدد على أنه "لا ترامب ولا (الرئيس الأميركي الحالي جو) بايدن ولا أي مجرم في هذا العالم سيتمكن من أن يثنينا عن موقفنا الثابت المبدئي الديني في نصرة الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، أشار الحوثي إلى أن "العدو كان يتوقع أنه حسم المعركة مع حزب الله، وتفاجأ بحضور الحزب وتماسكه التام وعملياته الفاعلة والمؤثرة في إطار القيادة والسيطرة"، وتابع: "جبهة حزب الله أتت في مرحلة كان العدو الإسرائيلي يعول فيها على أنه قد أحكم السيطرة على لبنان عسكريا وسياسيا".

ولفن إلى أن "حزب الله كان سندا للشعب الفلسطيني، وتضحياته وجهاده أسهمت في خدمة الشعب الفلسطيني وفي عزّة لبنان وحريته وحمايته واستقلاله"، وتابع: "منذ عملية طوفان الأقصى وقف حزب الله بِجِدّ وفاعلية ومصداقية وثبات عظيم وتأثير على العدو في جبهة جنوب لبنان. العدو تصور أنه قد تمكن من إلحاق الهزيمة بحزب الله لكنه تفاجأ في العملية البرية وتعرّض لهزائم ميدانية وخسائر كبيرة".