وزيرة المالية السويدية: سياسات ترامب قد تعزّز التضخم العالمي وتضر بالسويد

أعربت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون، عن "قلقها بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب"، محذرةً من أن "سياساته المالية التوسعية المقترنة بالرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي وإلحاق الضرر بالاقتصاد السويدي".
وتوقعت سفانتيسون أن "تشهد الولايات المتحدة في عهد ترامب نمواً اقتصادياً على المدى القصير مدفوعاً بالتخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي"، لافتةً الى أن "هذه السياسات التوسعية، وإن كانت قد تعطي دفعة للاقتصاد الأمريكي في البداية، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر تضخمية على المدى الطويل".
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