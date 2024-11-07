إعلام إسرائيلي: تضرر مبنى ومرآب للمركبات في كريات يام بخليج حيفا في الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن تضرر مبنى ومرآب للمركبات في كريات يام بخليج حيفا في الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان. وقالت إن "طواقم الإطفاء تتوجه إلى موقع سقوط الصاروخ بكريات يام لإخماد النار في عدد من المركبات".

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