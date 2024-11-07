اشار النائب السابق اميل رحمة في تصريح له، الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال في تصريح "لمستقبل ويب" ان اهل دير الاحمر قالوا للنازحين من بعلبك نحن الضيوف وانتم أهل المنزل، وانا اقول له "انتَ قامة وطنية كبرى دأبت على التعاطي مع اللبنانيين على اساس انهم اصحاب البيت وانتَ الضيف فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر اميل رحمة لبري: انتَ قامة وطنية كبرى دأبت على التعاطي مع اللبنانيين على اساس انهم اصحاب البيت وانتَ الضيف فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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