3 شهداء وجريح باستهداف سيارة بصيدا وإصابات طفيفة لعناصر من "اليونيفيل" أثناء مرور آلياتهم بالقرب من السيارة المستهدفة

عملت عناصر الدفاع المدني على سحب شهيدين جراء استهداف سيارة بالقرب من حاجز الاولي عند مدخل صيدا الشمالي، فيما عملت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية الرسالة الاسلامية على سحب شهيد ثالث ونقل جريح، ليكون عدد الاصابات ثلاثة شهداء وجريح. وتم نقل الشهداء إلى مستشفى صيدا الحكومي والجريح إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج .

وافادت بمعلومات عن مصابين في كتيبة اليونيفيل يتم معالجتهم ميدانيا ، فيما عمل الدفاع المدني على اطفاء الحريق الذي اندلع في السيارة المستهدفة .