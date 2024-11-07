قنصل لبنان في هاليفاكس- كندا أقام احتفالا تضامنا مع لبنان: للإسراع بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة

أقام قنصل لبنان في هاليفاكس- كندا وديع فارس وعقيلته كاثي، احتفالا في باحة بلدية مدينة هاليفاكس، بعنوان "وقفة تضامن وصمود مع وطننا"، تم خلاله رفع العلم اللبناني على وقع الطبول والاغاني الوطنية اللبنانية ورفع الرايات، شارك فيه عدد من الفاعليات الكندية وكهنة الرعايا وممثلين عن الجمعيات والأحزاب اللبنانية وحشد كبير من أبناء الجالية اللبنانية في هاليفاكس.

وأكد فارس أن "لبنان ليس أرضا فقط، لكنه رمز ابدي للصلابة والعنفوان والأمل، وعلينا أن ندافع عنه ونبقيه حيًّا في قلوبنا وضمائرنا".

وناشد المسؤولين اللبنانيين مطالبًا اياهم بـ"الكف عن التلكؤ، والقيام بواجبهم الوطني وتوحيد الصفوف، واضعين مصالحهم الشخصية جانبا، والاسراع اليوم قبل الغد بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تضع مصلحة اللبنانيين أولا بعيدًا عن كل المحسوبيات، لتعود المؤسسات الدستورية للقيام بدورها".

في هذا السياق، توجه الى "اصحاب القرار الذين يتغنون بالديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة، للقيام بما توليه عليهم هذه القيم لمساعدة لبنان على وقف الحرب وانهاء الازمة التي يتخبط بها"، مؤكدًا أن "لبنان يستحق الأفضل".

وشدد فارس على أن "لقاءنا اليوم فيه غصة وحزن، ولكن فيه أمل ايضا. الغصة والحزن بسبب الحرب وصورة الموت والخراب والخوف الذي يخيم على وطننا واهلنا، أما الأمل فهو بوحدتنا وبتضامنا وبغيرتنا على بعضنا البعض وبمحبتنا لوطنا، هذا الوطن الصغير بمساحته مزروع في قلوبنا وعيوننا وسيبقى"، مطالبا المسؤولين في لبنان بأن "يتحدوا مع بعضهم البعض ويتضامنوا على محبة الوطن اولا، لأن لبنان موجوع، واهله ايضا، وكذلك نحن ابناء الاغتراب نتقاسم معهم هذا الوجع".