شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بمستقبل وطن: جماعة الإخوان تمتلك سجلا جنائيا حافلا بالجرائم الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك سجلا جنائيا حافلا بالجرائم الإرهابية منذ نشأتها وحتى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، ما بين اغتيالات وقتل واستهداف لمقدرات الدولة ومحاولات طمس الهوية الوطنية والسعي نحو التخريب ومحاولة السيطرة على الدولة عبر أخونة كافة مفاصلها بمجرد وصولها إلى سدة الحكم.

وأكد عبد الغني، في بيان له اليوم ، أن الجماعة الإرهابية اتخذت من الدين عباءة للتستر خلفها بهدف تحقيق مطامعها الشيطانية ومحاولة ترهيب الشعب والقوى السياسية وتسخير الدين لخدمة مصالحها فنشرت القتل والإرهاب والاغتيالات وبات وجودها خطرا يجب مواجهته بكل شجاعة لإنقاذ الوطن من النفق المظلم إلي كان مقدرا له أن يسقط فيه بأيدي الإخوان.

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تكتف بممارساتها الشيطانية وإرهابها الشعب المصري، لكن نشرت الفساد والإشاعات والأكاذيب التوغل والدخول في كافة مناحي الحياة، إلا أن الشعب المصري ووعيه وإرادته الحرة أدرك أن الإخوان يخططون لتغيير هويته من أجل مصالحهم ومطامعهم، فتكاتف مع قيادته وجيشه وتصدوا للجماعة الإرهابية وقضوا على تواجدها تمام، ومن ثم فشلت أية محاولات منذ ذلك الوقت وحتى الآن فى استهداف أمن واستقرار الوطن.

وشدد رشاد عبد الغني، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعزيمة وإرادة أبنائها تمضي في طريق التنمية والبناء والإصلاح دون الالتفات لهذه المحاولات الفاشلة وأسست الجمهورية الجديدة في أمان واستقرار تام.