شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بشئون الجماعات الإرهابية: الإخوان تستهدف إنجازات الدولة بالشائعات والأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

كشف إسلام الكتاتني، الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، عن جهود الدولة المصرية في صد ومواجهة الشائعات التي تصدرها كتائب الإخوان الإرهابية والتي تستهدف كل الإنجازات الكبرى والمشروعات في الدولة المصرية لإثارة الرأي العام المصرى.

وأضاف في تصريح أن جماعة الإخوان الإرهابية تبث الأكاذيب والفتن بحيث أنها تضغط على الشعب المصري لتغييب المفاهيم والضغط من الناحية العاطفية لإحداث أي شراسة لتقفز على المشهد مرة آخري، موضحًا أن المعركة مستمرة لمواجهة تلك الأكاذيب ولن تنتهي، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية مناهضة ومعادية للدولة على عكس المعارضة الشريفة.

وتابع أن الشائعات الاخوان تستهدف كل مقدرات الشعب والدولة المصرية، وأن هناك أدوات عديدة تستخدمها جماعة الإخوان لبث الشائعات ضد الدولة، وهي مجموعة من القنوات الفضائية تبث من خارج مصر، ومجموعة من اليوتيوبر واللجان الإلكترونية الذين يتولون نشر الشائعات، وعدد من الصفحات والمواقع الإخبارية الإلكترونية، وهي من ضمن مشروع حروب الجيل الرابع، وغيرها من الطرق التي تستخدمها وتمولها أطراف التنظيم الدولي لاستخدامها ضد الدولة المصرية.