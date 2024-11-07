شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر مبادرات للحماية الاجتماعية.. جهود لا تتوقف للتحالف الوطنى على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعد التحالف الوطني بمثابة التزام أساسى من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتى تعد مصر جزءًا منها، كما يعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التى تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.

المساعدات كانت تتم فى السابق دون ضوابط، والكثير منها لم يكن يصل لمستحقيه، وجاء قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ليوحد هذه الجهود جميعها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وذلك من خلال ىلية وضوابط محددة، وهو ما يؤكد كنا فين وبقينا فين فى ملف المساعدات على وجه التحديد.

وضم التحالف الوطنى فى خدماته الدعم النقدى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، ويطرح عدد كبير من المبادرات منها (أزرع، كتف بكتف، ستر وعافية)، مما يقدم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات بما يتماشى مع تحقيق «رؤية مصر 2030».

وتساهم مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، فى تعزيز الأمن الاقتصادى والاجتماعى عبر توفير الأمن الغذائى للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، من خلال إطلاق مبادرات مثل «كتف بكتف» وغيرها لتوفير المواد الغذائية الجافة أو الوجبات الجاهزة على الفئات الأكثر احتياجا، وتعد أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية التى يشرف عليها التحالف الوطنى للعمل الأهلى ويشارك فيها نحو 400 ألف متطوع من مختلف المحافظات.