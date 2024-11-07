شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شئون جماعات الإرهاب يكشف استراتيجية الإخوان لبث الشائعات المحرضة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور إبراهيم ربيع الخبير المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية وموقعها الإستراتيجى والمحورى يجعلها دائما مستهدفة، موضحا أن الشائعات التي تصدرها وتبثها كتائب الإخوان لها غرضها الرئيسي وهو ضرب استقرار الدولة، خاصة أن مصر من الدول التى دفعت ثمنا فادحا من أمنها واستقرارها وسلامها الاجتماعى من جراء الشائعات والأخبار والتقارير الكاذبة.

وأضاف ربيع فى تصريح أن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك جيشا إلكترونيا ولجانا وكتائب على السوشيال ميديا تمارس نشاطها من الخارج لإصدار الأكاذيب والشائعات التي تستهدف استقرار الدولة.

ولفت إلى أن داخل الكتائب الإلكترونية للإخوان لجانا إلكترونية متخصصة فى الشائعات، ولديها خبرة فى اختيارها وإطلاقها ونشرها وإعادة ترويجها وفق الظرف الذى تطلق فيه الشائعة سواء كانت شائعة اقتصادية تتعلق بزيادة الأسعار مثلا او نقص سلعة غذائية أو سياسية وتلعب دائما على عواطف الشعب المصرى وذلك من خلال استخدام أساليب حروب الجيلين الرابع والخامس.

وأشار الخبير المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن الشائعات والأخبار الكاذبة يتم استخدامها كأداة لحملات تضليل كبرى مدروسة ومخططة ومنظمة بهدف تقويض الأمن والاستقرار، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية التى تبنت الفكر المتطرف واهل الشر الذين خططوا لاسقاط الدولة المصرية مستخدمين أدوات التواصل الاجتماعى لنشر الشائعات، وبث الفرقة بين أبناء الشعب.



