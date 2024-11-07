شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يثمن انضمام مصر للخطاب الموجه لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب العدل، إعلان مصر الانضمام للخطاب الدولي الذي يضم (52) دولة إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والموجه للأمم المتحدة بخصوص طلب وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تستخدم في جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشاد حزب العدل، بهذا التحرك الدبلوماسي المصري الذي يعبر عن دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما الدور المصري الفعال في حشد توقيع الدول على الخطاب؛ فإننا نؤكد على دعمنا للموقف المصري الدائم في الانحياز لعدالة القضية الفلسطينية ودعم كافة الجهود الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينين، وتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين والمنطقة بأكملها.

وناشد الحزب المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، للقيام بدورها ومسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وأن على الجميع أن يسعوا لإنهاء هذا الاحتلال الملطخ لجبين العالم أجمع، عن طريق حل الدوليتين كحل أوحد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين، وهذا هو السبيل لوقف عجلة الحرب والدمار التي توشك أن تلتهم المنطقة بأسرها.