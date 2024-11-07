الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ان "يكون الطقس خريفي مستقّر ودافئ نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يتأثر الحوض تدريجيًا بمنخفض جوّي يؤدي إلى أمطار غزيرة مترافقة مع رياح ناشطة وعواصف رعدية وإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يٌذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية".

وذكرت ان "طقس الجمعة غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح بدءًا من بعد الظهر".

ولفتت الى أن "طقس السبت غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع إستقرار بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة أحيانًا".

واضافت ان "طقس الأحد قليل الغيوم صباحًا دون تعديل يُذكر بجدرجات الحرارة والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي بدءًا من الظهرحيث يتحول الطقس إلى غائم وتتكاثف الغيوم خلال المساء وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانًا ومترافق برق ورعد ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال ٥٠ كم/س خلال الليل مع ارتفاع في موج البحر".