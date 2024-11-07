النائب سليمان: لإدراج اقتراحيّ قانون للعفو العام ولتخفيض السنة السجنية على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية

اشار النائب محمد سليمان في بيان، الى انه "في ضوء ما يُحكى عن التوجّه لعقد جلسة تشريعية من أجل اقرار قوانين ملحّة منها ما يهدف الى تلافي الشغور في مواقع عسكرية وأمنية أساسية، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان واللبنانيون نتيجة العدوان الاسرائيلي المستمرّ. وفي ضوء أن الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان، توجب أيضاً اقرار قانون عفو عام وقانون تخفيض للسنة السجنية، بخاصة أن آلاف المسجونين المستحقين سيستفيدون من ذلك، وهذا الموضوع سبق وتمّ طرحه عدة مرات خلال السنوات الماضية على جلسة عامة في المجلس النيابي من دون التوافق على صيغته،فأنني سأتشاور مع الزملاء في كتلة الاعتدال الوطني من أجل المطالبة بإدراج اقتراحيّ قانون للعفو العام ولتخفيض السنة السجنية على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي".

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