أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، عطفًا على بيانها السّابق بتاريخ 4 تشرين الثّاني 2024، أنّ "بعد إنجاز أعمال الصّيانة على الشّبكة الرّئيسيّة في مشروع ريّ صيدا- جزين، على الطّريق العام في بلدة لبعا، والتّأكّد من نجاح أعمال الصّيانة لجهة عدم تسرّب المياه من الشّبكة، أعادت المصلحة فتح مياه الرّيّ على الشّبكة وتزويد البلدات الّتي قُطعت المياه عنها خلال أعمال الصّيانة".
وأكّدت في بيان، "التزامها القيام بواجباتها تجاه المشتركين والمزارعين، لا سيّما في تزويد مئات الهكتارات الزّراعيّة بمياه الرّيّ، رغم الظّروف الأمنيّة الّتي تمرّ بها البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: إعادة مياه الري لشبكة مشروع ري صيدا- جزين بعد إنجاز أعمال الصيانة اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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