حسن مراد: وقعنا مع غالبية النواب نداء إلى "اليونسكو" نطالب فيها بحماية التراث والآثار من همجية وعدوان اسرائيل

اعلن النائب حسن مراد باننا وقعنا اليوم مع غالبية النواب نداء إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" نطالب فيها بحماية التراث والآثار اللبنانية من همجية وعدوان العدو الصهيوني الذي يمارس حرب تدميرية على وطننا بكل ما فيه من بشر وحجر وتراث، وذلك وفقاً لما نصت عليه اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اعتمدتها اليونسكو في عام 1972".

ولفت مراد الى إننا بهذا النداء نضع العالم أمام مسؤولياته ونطلق جرس إنذار نعلن فيه ان التراث العالمي في لبنان مهدد نتيجة اعتداء العدو، فعلى كل حريص ان يعمل على وقف هذا العدوان وبالحد الادنى ردع العدو عن التعرض لتراث وآثار لبنان الذي هو مهد للحضارة البشرية.