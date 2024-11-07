مفوضية اللاجئين: 4 شاحنات وصلت إلى دير الأحمر لتوزيع عدة الإغاثة الأساسية على 4 آلاف نازح

أعلنت "المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين- UNHCR"، أنّ "أربع شاحنات من المفوضيّة وصلت للتّو إلى منطقة دير الأحمر في البقاع الشمالي، لتوزيع عدّة الإغاثة الأساسيّة على 4,000 نازح في 9 مراكز إيواء، بسبب الغارات الجوّيّة".

وأوضحت في تصريح، أنّ "هذه الشّاحنات محمّلة بـ1,500 بطانيّة، 1,000 سترة شتويّة، 900 فرشة نوم، و700 مصباح شمسي. مع انخفاض درجات الحرارة، تساعد هذه المساعدة الأساسيّة في تأمين الدّفء للعائلات النّازحة"، مؤكّدةً "أنّها تقف إلى جانب مَن همّ بحاجة إلى المساعدة في هذه الأوقات الحرجة، وتواصل تقديمها للدّعم الحيوي".