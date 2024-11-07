وصلت اليوم الطائرة الإغاثية الـ 20 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية حيث حطت في مطار بيروت الدولي، وعلى متنها مساعدات إغاثية شملت مواد غذائية و ايوائية.

كانت هذه تفاصيل خبر الطائرة الإغاثية الـ 20 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة حطت في المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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