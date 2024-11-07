انتقال آلاف الأشخاص إلى ملاجئ في الفيليبين مع اقتراب إعصار جديد

كشف المسؤول في مجال الإغاثة في الفيليبين رويلي رابسينغ، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "17 ألف شخص على الأقل من سكان المناطق السّاحليّة في مقاطعة كاغايان انتقلوا إلى ملاجئ موقّتة، لحماية أنفسهم من فيضانات محتمَلة بسبب الأمطار الغزيرة الّتي تضرب المنطقة"، متوقّعًا "وصول أشخاص آخرين تمّ إجلاؤهم، لأنّ عمليّة الإجلاء جارية" في مناطق عدّة.

من جهته، أكّد المسؤول في مجال الإغاثة راندي نيكولا، أنّ "عناصر الإنقاذ في مقاطعة إيلوكوس نورتي المجاورة، في حالة تأهّب لدعم الشّرطة المحليّة وعناصر الإطفاء والجيش في عمليّات الإنقاذ".

وقد أغلقت المدارس في العديد من المناطق في شمال الفيليبين، ووضع الرّئيس فرديناند ماركوس الوكالات الحكوميّة في حالة جاهزيّة قصوى، لتقديم مساعدات فوريّة إذا لزم الأمر.

وكانت قد توقّعت وكالة الأرصاد الجوّيّة الوطنيّة في الفيليبين أن يصل الإعصار "يينشينغ" إلى اليابسة الخميس أو في وقت مبكر الجمعة، مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 175 كيلومترًا في السّاعة، وأن يمرّ عبر مقاطعة كاغايان في شمال جزيرة لوزون التي تضم حوالى 1,3 مليون نسمة.